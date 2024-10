Francisco Camps (PP) creu que el seu retorn a la política és "qüestió de temps"

Reivindica la seva actitud amb la justícia davant la de Puigdemont i Sánchez: "No m'he posat mai darrere un parapet"

L'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (PP) ha afirmat que el seu retorn a la política és "qüestió de temps", i ha lamentat textualment haver estat perseguit per la Fiscalia durant 15 anys.

"En aquests moments hi ha problemes molt més greus que el meu retorn a la primera línia política, però en qualsevol cas és la meva il·lusió, és la meva vocació", ha afirmat en una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha assegurat que ha comunicat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la intenció de tornar a la primera línia, si bé ha apuntat que no serà com a candidat a la Generalitat i que per ara "és qüestió d'esperar amb tota la tranquil·litat i tot el temps del món".

PERSECUCIÓ

Camps ha denunciat haver estat "perseguit absolutament i permanentment" des de fa 15 anys per una Fiscalia Anticorrupció que, a parer seu, només busca qüestions polítiques, no la veritat.

"No és moral, no és honest, no és honorable, no té sentit. Des del punt de vista de la defensa dels interessos del que correspon al ministeri públic, no estan treballant en el que correspon", ha retret.

"DIFERÈNCIA" AMB PUIGDEMONT I SÁNCHEZ

Sobre el seu cas, ha assenyalat les diferències que veu entre ell i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, qui ha acusat d'anar-se'n a Bèlgica per escapar de la justícia: "Se'n va anar a Waterloo i allà el tenim. Va i ve quan vol, però és allà. Per tant, ell no va anar als tribunals com jo. I la resta dels companys de tot aquest embolic han estat indultats o amnistiats".

I sobre el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha indicat: "He contestat permanentment i constantment, com no pot ser d'una altra manera, als requeriments dels jutges i a les seves preguntes. Jo no m'he posat mai darrere un parapet dient no li contestaré aquestes preguntes, cosa que sí que ha fet Sánchez".