Armengol visitarà el 29 de gener el Parlament coincidint amb un ple

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, visitarà el dijous 29 de gener el Parlament de Catalunya coincidint amb la celebració del primer ple d'aquest any, que obre el nou període de sessions.
Fonts parlamentàries han explicat que el ple se suspendrà dijous a les 13.00 hores, quan la Mesa de la cambra celebrarà una recepció per donar la benvinguda a Armengol, i es reprendrà a partir de les 16.00 hores.
És la primera vegada que Francina Armengol visita el Parlament com a presidenta del Congrés dels Diputats.