Francina Armengol afirma no haver vist "res tan antipatriòtic com la dreta espanyola"

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
La presidenta del Congrés reivindica les polítiques socialistes davant d'un "PP maleducat i agressiu"
BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha afirmat que no ha vist mai "res tan antipatriòtic com la dreta espanyola, que va per tots llocs parlant malament del seu propi país".
Ho ha dit en una intervenció a la Festa de la Rosa del PSC a Montmeló (Barcelona) juntament amb el president de la Generalitat i líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, aquest dissabte.
Armengol ha criticat que la dreta és "egoista, injusta, que no pot reconèixer absolutament res del que funciona bé a Espanya", i ha apuntat que els socialistes han d'estar orgullosos de les posicions i les polítiques impulsades pel Govern d'Espanya.
"El que estan fent és intentar desvirtuar les institucions públiques, la democràcia i, per tant, intentar entrar en un caos absolut", i ha destacat les conviccions, les bones paraules, el diàleg i l'entesa davant dels insults sense arguments.
Així mateix, ha assenyalat explícitament al Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo, "un PP maleducat, agressiu i que no aporta cap idea positiva per a la ciutadania", i ho ha contraposat amb les polítiques del PSOE.
"TEMPS MOLT COMPLEXOS"
Armengol ha subratllat la importància de la Unió Europea davant dels "temps molt complexos" actuals, i ha apuntat directament al president d'Estats Units, Donald Trump, i al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
"Hi ha una situació de violència extrema contra el poble palestí i, ara, amb aquesta guerra de nou a Iran, en el Líban, amb tants assassinats, tantes morts, tantes dificultats, tant dolor", ha agregat.
I ha sentenciat que davant de "un món en què tot això es fa perquè algú guanyi molts diners, en què tot aquest dolor és causat per l'enriquiment d'uns pocs, els socialistes han d'estar orgullosos d'un Govern que és la llum en la defensa de la pau".