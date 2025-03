França prepara una partida d'ajuda militar a Ucraïna amb els interessos dels actius russos congelats

MADRID 9 març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa de França, Sébastien Lecornu, ha confirmat els preparatius d'una nova partida d'ajuda militar a Ucraïna a través de l'ús de 195 milions d'euros procedents dels interessos d'actius russos congelats al país per subministrar projectils a l'exèrcit ucraïnès.

En una entrevista concedida al dominical de 'La Tribune', Lecornu ha precisat que aquesta quantitat es farà servir per al subministrament de projectils de 155 mm així com bombes planadores AASM Hammer, de fabricació francesa, per als avions de combat Mirage 2000, també gals, que usen els ucraïnesos".

Moscou ha declarat des del primer moment que la congelació dels seus actius és, en paraules del Kremlin, "un robatori vulgar".

Cal recordar que les autoritats ucraïneses van confirmar divendres el lliurament per part del Regne Unit d'actius russos congelats per valor de 752 milions de lliures (895 milions d'euros), un dia després que Bèlgica, com a estat en què es troben gran part d'aquests béns retinguts a Europa, va expressar les seves reticències.

Es tracta del primer lliurament procedent de territori britànic com a part de la iniciativa fixada pel G7, ha explicat el primer ministre ucraïnès, Denis Shmigal, en un missatge a Telegram.

Malgrat que cada vegada són més els estats de la Unió Europea que han expressat el seu vistiplau a entregar a Ucraïna els actius russos congelats, Bèlgica, al territori dels quals se'n troba la majoria, ha alertat dels riscos econòmics i jurídics que implicaria prendre una decisió així.

Com a resultat de les sancions imposades per la UE, Euroclear acumula pagaments de cupons bloquejats i reemborsaments deguts a entitats sancionades amb un balanç que a finals de juny del 2024 ascendia a 207.000 milions d'euros, dels quals 173.000 milions corresponen a actius russos sancionats.