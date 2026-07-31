França ordena reforçar els controls a la frontera amb Espanya per la crisi a Ceuta

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern de França ha reforçat els controls a la frontera amb Espanya després de la crisi migratòria registrada dijous a Ceuta i que continua aquest divendres.
"Davant la situació constatada a l'enclavament de Ceuta, des d'ahir a la nit he donat instruccions de reforçar sense demora els controls a la frontera espanyola", ha indicat el ministre d'Interior francès, Laurent Nuñez, en un missatge per les xarxes socials.
En aquest sentit, ha confirmat que les autoritats franceses han activat la Força Fronterera d'Intervenció Ràpida per "dur a terme controls en profunditat".
Ceuta s'ha despertat aquest divendres amb un flux continu de persones que entraven des del Marroc a primera hora després d'una matinada en la qual l'afluència per la zona fronterera no ha cessat, segons ha pogut comprovar Europa Press.
Milers d'immigrants han accedit des de dijous a Ceuta nedant i també a peu vorejant l'espigó que separa el Marroc de la ciutat autònoma.