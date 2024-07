Milers de simpatitzants surten a les places de tota França en suport al Nou Front Popular

MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Milers de persones han sortit aquest diumenge a la nit a les principals places de les ciutats de tota França en suport al Nou Front Popular per celebrar els resultats de la primera volta de les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge i mostrar el seu rebuig al partit d'extrema dreta Agrupació Nacional, vencedor dels comicis.

La concentració més important ha estat la de la plaça de la República de París, on s'han corejat consignes com "Tots som antifeixistes", "Tothom odia a la policia" o "Justícia per Nahel", l'adolescent mort per trets de la Policia el juny de 2023 a Nanterre.

A París ha estat a més el líder de La França Insubmisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, que ha destacat que "el Front Popular és l'únic capaç de vèncer a l'AN", Agrupació Nacional. També han estat presents Mathilde Panot i Manuel Bompard, dirigents de LFI, principal partit de la coalició d'esquerres.

Mentre, a Lió, la manifestació ha degenerat en disturbis, aixecament de barricades i trets de pots de fum a la plaça Bellecour de la ciutat. Les autoritats han informat de la presència d'elements d'"extrema esquerra radical", segons recull 'Le Figaro'. També hi ha hagut protestes a Nantes, on la manifestació ha estat dissolta sota "una pluja de gasos lacrimògens".