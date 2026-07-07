Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de 2027

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MADRID 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen, ha anunciat aquest dimarts que es presentarà com a candidata de la formació a les eleccions presidencials d'abril de 2027, després que el Tribunal d'Apel·lació de París hagi rebaixat la condemna per malversació de fons.
"Com tinc la possibilitat de presentar un recurs de cassació, quelcom que no ocorria necessàriament en les altres hipòtesis, i atès que el recurs de cassació suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense portar una polsera electrònica", ha afirmat la líder de la ultradreta francesa en una entrevista a la cadena TF1 en la que ha buidat els dubtes sobre el seu futur polític després de conèixer-se la sentència d'aquest dimarts.
En aquest sentit, ha defensat que forma un "tàndem guanyador" amb Jordan Bardella, president del partit i eurodiputat que era vist com el favorit a ser el candidat si finalment Le Pen feia un pas al costat.
La dirigent francesa, que ja s'ha presentat en tres ocasions a les eleccions, ha destacat a Bardella com "equilibrat, coherent i sòlid". "Crec que el tàndem polític que formem pot canviar realment les coses. Pot representar un nou impuls per al nostre país i canviar la vida quotidiana dels francesos", ha assegurat.
La sentència d'aquest dimarts fixa que dels tres anys a presó, dos han quedat suspesos i un haurà de passar-lo amb braçalet electrònic. A més, del total de 45 mesos d'inhabilitació que se li ha imposat, 30 han quedat també suspesos, mentre que considera que els 15 passats des de la seva sentència al març han estat ja complerts.