L'esquerra i la ultradreta donen per acabat a Barnier i el seu "Govern efímer"

MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -

El Nou Front Popular (NFP) i Agrupació Nacional han clamat aquest dimecres en l'Assemblea Nacional contra el primer ministre, Michel Barnier, en l'arrencada del debat sobre una moció de censura que previsiblement posarà fi al que la dirigent ultradretana Marine Le Pen ha descrit com un "Govern efímer".

Tres mesos després de ser investit primer ministre, Barnier s'apropa al seu final davant de la falta de consens sobre els pressupostos. "Avui fem història", ha dit des del faristol el diputat Eric Coquerel, membre de la França Insubmisa i ponent d'una tibant sessió.

Coquerel ha reiterat que l'actual Governo part d'un "insult" als votants que en les últimes eleccions legislatives van situar a l'esquerra com el bloc amb més escons en l'Assemblea Nacional, si ben cap partit ni família política compte per si només amb una majoria suficient.

El diputat de LFI ha acusat Barnier de no negociar amb el Nou Front Popular les reformes pressupostàries que, segons el primer ministre, necessita França. Sí va plantejar alguna concessió, "però amb l'extrema dreta", ha lamentat Coquerel per justificar la previsible caiguda de l'Executiu.

En aquesta línia, el socialista Boris Vallaud ha lamentat que per Barnier s'hagi tornat "més apropiat discutir amb l'extrema dreta que amb l'esquerra", fruit del que ha considerat una "traïció" al 'front republicà' que tradicionalment ha deixat fora de qualsevol càlcul al partit fundat en el seu moment per Jean Marie Le Pen.

Per la seva banda, Marine Le Pen ha recriminat a Barnier el seu "sectarisme" i "dogmatisme", dins d'un encès discurs en el qual ha assegurat que el Govern i el president, Emmanuel Macron, han elaborat uns comptes públics que castiguen a la classe mitjana i treballadora, entre altres coses amb pujades d'impost.

"El pressupost que rebutgem avui no només incompleix les promeses (del primer ministre). No té adreça ni visió. És un pressupost tecnocràtic que segueix costa avall, amb cura de no tocar el tòtem de la immigració descontrolada", ha afegit, en una al·lusió clara a un dels grans eixos del programa polític d'Agrupació Nacional.

ALIANÇA ENTRE GRUPS

La moció prosperarà gràcies a un front compartit entre l'esquerra i la ultradreta, alguna cosa que la mateixa Le Pen ha dit que no li suposa especial "alegria" però que, al seu judici, ve "obLegat" per les "institucions". Les dues famíLees superen juntes la majoria absoluta que necessita la iniciativa per tirar endavant.

Una vegada conclòs el debat, arrencarà la votació i els resultats es coneixeran entorn de les 20.00 hores, segons la cadena BFMTV. Si la moció de censura prospera, com apunten els pronòstics, suposarà la caiguda del Govern i el president Macron haurà de buscar a una altra persona com a substituta de Barnier.

El president del grup dels RepubLecans, Laurent Wauquiez, ha acusat els promotors de la moció d'optar pel "caos" en lloc de per la "responsabiLetat".

"Estem ballant sobre un volcà i ens demanen que fem un pas més cap a la inestabiLetat institucional que va precipitar l'agonia de la IV República", ha afirmat.