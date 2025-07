França demana informació a l'ambaixador d'Espanya sobre el desallotjament dels estudiants jueus a València

El ministre d'Exteriors francès també crida la CEO de Vueling per demanar explicacions sobre el desallotjament

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern francès s'ha posat en contacte en les últimes hores amb l'ambaixador d'Espanya, Victorio Redondo Baldrich, i amb la presidenta executiva i CEO de la companyia aèria Vueling, Carolina Martinoli, per recaptar informació sobre el desallotjament, dimecres passat, d'un grup de joves jueus francesos d'un vol de la companyia a València, en el que París estudia com un possible "acte de discriminació".

En un comunicat inicial després de l'expulsió del grup d'adolescents, l'aerolínia va assegurar que l'actuació del personal a bord "va respondre exclusivament a un comportament que comprometia la integritat del vol, així com la seguretat dels passatgers i de l'operativa en conjunt".

Així mateix, Vueling va afirmar que els expulsats del vol València-París també van manipular armilles i màscares d'oxigen, amb "un alt risc per a l'aeronau, els passatgers i la tripulació".

En aquest context, el Ministeri d'Exteriors francès ha emès un comunicat aquest dissabte el que informa que el titular de la cartera, Jean-Noël Barrot, va cridar aquest divendres passat la presidenta executiva de Vueling per traslladar-li "la seva profunda commoció" per l'incident.

"Es van sol·licitar explicacions, en particular per determinar si aquests compatriotes havien estat objecte de discriminació per la seva religió. Es va fer el mateix amb l'ambaixador d'Espanya a França", apunta la nota.

El Ministeri indica que Martinoli, en resposta, va assegurar a Barrot que "s'està duent a terme una rigorosa investigació interna i que els resultats d'aquesta investigació es compartiran amb les autoritats franceses i espanyoles".