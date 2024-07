França.- La candidata macronista Braun-Pivet és reelegida com a presidenta de l'Assemblea Nacional francesa

Mélenchon qualifica la votació de "cop d'Estat", mentre que Macron felicita la seva candidata



MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata macronista, Yael Braun-Pivet, ha estat reelegida aquest dijous per ser presidenta de l'Assemblea Nacional francesa després de superar en vots al seu principal rival, el candidat del bloc d'esquerres Nou Front Popular, André Chassaigne.

Braun-Pivet ha obtingut 220 vots enfront dels 207 del seu rival en una tercera volta en la que només es necessitava majoria simple. En tercer lloc s'ha quedat l'aspirant de l'ultradretana Agrupació Nacional, Sébastien Chenu, amb 141 suports.

"Els polítics poden tenir un impacte directe en la vida dels francesos. Les nostres accions poden canviar les seves vides", ha subratllat moments després de ser reelegida des del podi de l'Assemblea, segons ha recollit el diari 'Le Figaro'.

En aquest sentit, ha instat la Cambra a "cooperar" i "buscar acords". "Posaré tota la meva determinació, tot el meu treball, a treballar per a vostès, per als francesos", ha subratllat, després de diverses esbroncades i aplaudiments.

Més tard, el president francès, Emmanuel Macron, ha felicitat Braun-Pivet a la xarxa social 'X'. "Tots els que la coneixen saben que garantirà el respecte a la pluralitat d'opinions i la diversitat de sensibilitats", ha agregat.

Les principals figures de l'esquerra francesa han acusat els macronistes de teixir "aliances" --no només amb els partits de dreta, sinó fins i tot amb els de la líder d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen-- per tal d'aconseguir que Braun-Pivet tingui els suports necessaris per a revalidar el seu mandat al capdavant de l'Assemblea.

De fet, Chassaigne ha denunciat que ha estat una votació "robada" per "una aliança antinatural entre el macronisme i la dreta. Així mateix, ha assenyalat que això "no ha permès canviar res mentre el poble esperava que les coses canviessin", ha ressaltat.

Per la seva banda, Jean-Luc Mélenchon, de la França Insubmisa (LFI), ha assegurat que la votació és un "cop d'Estat d'una camarilla disposada a tot per conservar tots els poders. "Tot el sistema democràtic està en dubte", ha assenyalat a la xarxa social 'X'.

El Partit Socialista, La França Insubmisa, el Partit Comunista i els 'verds' --principals integrants del Nou Front Popular-- van aconseguir el vespre un acord per presentar al comunista André Chassaigne com a candidat d'unitat per a la presidència de l'Assemblea. Malgrat això, les negociacions per tal d'aconseguir un consens i presentar un aspirant a primer ministre segueixen estancades.

PRIMERA I SEGONA VOLTA

Chassaigne, diputat pel cinquè districte de la circumscripció de Puy-de-Dome, ha obtingut 200 vots en la primera ronda, mentre que en la segona volta ha guanyat només dos vots més, quedant-se per darrere de Braun-Pivet.

La candidata macronista va aconseguir recaptar 210 vots en la segona volta, mentre que en la primera va obtenir 124. Chenu, per la seva banda, va ser votat per 142 diputats en la primera volta, guanyant només un vot més en la segona.

Tant el candidat dels Republicans, Philippe Juvin, com Naima Moutchou, del partit Horitzons, han retirat la seva candidatura abans de celebrar-se la segona volta després d'obtenir 48 i 38 vots, respectivament.

Per la seva banda, el candidat del grup independent Liot, Charles de Courson, ha aconseguir 18 suports en la primera votació i després de perdre sis vots en la segona ha decidit retirar la seva candidatura, segons ha recollit la cadena BFM TV.