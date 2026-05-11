Una fossa associada a la repressió franquista a Llavorsí (Lleida) continua sense aparèixer

LLEIDA 11 maig (EUROPA PRESS) -
La Direcció General de Memòria Democràtica, adscrita a la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, ha finalitzat la tercera intervenció arqueològica destinada a localitzar la fossa de l'Hostal d'Aidí, a Llavorsí (Lleida), sense que els treballs hagin permès confirmar-ne la ubicació per localitzar les restes de 9 civils executats el 1938 per les tropes franquistes.
L'excavació es va dur a terme entre el 13 i el 24 d'abril del 2026 i s'ha desenvolupat de manera simultània amb una altra actuació per localitzar la fossa del Prat del Rector, situada presumiblement a poca distància, al municipi de la Guingueta d'Àneu, informa el departament aquest dilluns en un comunicat.
Malgrat les noves investigacions documentals, la revisió d'hipòtesis anteriors i la delimitació d'una nova àrea d'excavació, no s'han localitzat les restes humanes vinculades a la fossa de l'Hostal d'Aidí.
Es tracta d'"un dels espais més rellevants de la memòria democràtica a Catalunya per la gravetat dels fets documentats i per l'impacte que avui encara manté", informa la conselleria.
Segons la documentació històrica disponible, 67 civils de la comarca del Pallars Sobirà van ser executats sense judici previ en represàlia per accions guerrilleres republicanes; un dels episodis més greus es va produir el 23 i 24 de maig del 1938, quan nou persones van ser detingudes al seu domicili, traslladades, torturades i finalment assassinades al voltant de l'Hostal d'Aidí.