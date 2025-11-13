Forum Sport tria Glovo per ampliar el seu canal de venda en línia a Catalunya, Cantàbria i el País Basc

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La cadena de distribució de material esportiu Forum Sport ha triat Glovo per ampliar el seu canal de venda en línia a Catalunya, Cantàbria i el País Basc, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
En concret, els usuaris de Glovo a Barcelona, Santander, Sant Sebastià, Vitòria, Bilbao i Barakaldo podran rebre a casa o a qualsevol punt de la ciutat els productes de Forum Sport.
En aquesta primera fase de llançament, la cadena de distribució ha incorporat a l'app de Glovo unes 40.000 referències de productes de diferents disciplines esportives com running, ciclisme, futbol, escalada, pàdel, tennis o muntanya.
El 'digital manager' de Forum Sport, Unai Pérez, ha defensat que aquesta col·laboració "suposa un pas més" en la seva estratègia omnicanal i la vocació d'oferir un millor servei.
El director d'E-commerce de Glovo, Borja Olazabal, ha celebrat que han incorporat a l'app set establiments de Forum Sport i esperen "sumar noves botigues locals en els pròxims mesos".