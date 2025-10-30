Fortia subministrarà energia als centres de dades de Merlin Properties a Madrid i Barcelona

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Fortia Energía ha signat un contracte amb Merlin Properties per al subministrament elèctric de dos dels seus principals centres de dades a Espanya, situats a Madrid i Barcelona, ha informat la comercialitzadora elèctrica.
En concret, aquest acord suposa la incorporació del segment dels centres de dades a la base de clients de Fortia, que posarà a disposició de Merlin Properties "el seu 'expertise' com a comercialitzadora referent en el subministrament energètic a consumidors electrointensius, garantint un subministrament competitiu, fiable i adaptat a les necessitats dels centres de dades".
El director general de Fortia, José Miguel Moreno, va assenyalar que la signatura de l'acord representa "un pas estratègic" per a la comercialitzadora i marca la seva entrada en el sector dels centres de dades, "un segment clau per a l'economia digital".
"Aquest contracte reforça el nostre lideratge com a comercialitzadora independent i demostra la nostra capacitat per oferir solucions energètiques competitives i a mida per a grans consumidors intensius en energia", ha dit.