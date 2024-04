Formació i Treball obre un 'take away' a Barcelona gestionat per persones en risc d'exclusió

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

D'ins, el projecte de gastronomia inclusiva i solidària de la Fundació Formació i Treball, obre el seu primer local 'take away' (menjar per emportar) a Barcelona gestionada per persones en risc d'exclusió social, amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya.

Aquest establiment, que es diu D'ins a casa i que està situat al barri de Sant Antoni, permet "crear un nou model d'establiments de menjar saludable preparat i recuperat amb plats còmodes i senzills, i de dieta mediterrània", informa la fundació en un comunicat aquest divendres.

Destaquen que una part d'aquests aliments provenen d'excedents alimentaris, fet que "posa en valor el model circular de l'organització que afavoreix la recuperació de productes en bon estat".

El local ofereix gastronomia mediterrània "adaptada a tota classe de públics, però sobretot a aquells i aquelles que durant els dies feiners o festius no tenen temps", amb ingredients frescos, de temporada i de proximitat, amb opcions vegetarianes, veganes i per celíacs.

A l'establiment hi treballaran dues persones en situació de vulnerabilitat, una que està fent un itinerari d'inserció i una altra en una posició d'estructura tècnica.