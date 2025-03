La formació i retenció de talent, reptes de l'hostaleria catalana segons els experts

Makro subratlla el seu paper com a nexe entre el sector i els productors locals per potenciar l'economia

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

La formació i la retenció de talent, unides a la sostenibilitat i la digitalització com a forma de simplificar processos, són els principals reptes que afronta a Catalunya l'hostaleria, que consideren un sector clau per desestacionalitzar i desconcentrar el turisme i dinamitzar l'economia.

Així ho han assegurat aquest dimecres els experts que han participat en la taula rodona 'Catalunya i la seva hostaleria. Valor afegit, reptes i oportunitats de creixement', organitzada per Europa Press en col·laboració amb Makro i celebrada a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm a Barcelona.

MARTA ANGERRI

La inauguració institucional ha anat a càrrec de la directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Angerri, que ha assegurat que l'hostaleria té un pes fonamental a Catalunya, ja que "genera ocupació i, no menys important, aporta imatge, és un reflex de la societat i porta d'entrada a valors com la proximitat, fomenta la socialització i la cohesió social a pobles i barris".

Ha subratllat la seva connexió amb el sector agroalimentari, contribuint a una oferta de qualitat i sostenible, que a més promou el turisme gastronòmic.

A parer seu, la professionalitat del sector és clau: "Tenim un problema de formació. Hem dit que els nostres fills havien d'anar a la universitat, però no tenim bons carnissers, instal·ladors, pintors... Però amb l'FP dual generem treballadors de primera, quelcom necessari si volem tenir un país de primera".

Després de recordar que Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia 2025, ha assenyalat com a reptes importants: la massificació turística --ha posat d'exemple l'augment de turistes a la Rambla de Barcelona--, on veu necessari gestionar els fluxos d'entrada; la sostenibilitat i la reducció de l'impacte ambiental, la qual cosa passa per inversions en transició energètica, en les seves paraules; la digitalització i la innovació, i la capacitació i retenció de talent.

Aquesta qüestió, la de la formació qualificada, com també la connexió amb el sector agroalimentari, ha estat un dels eixos del col·loqui posterior, en què han participat la secretària general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Cristina Massot, i el gerent de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, Màxim López.

També hi han intervingut el director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols; la presidenta del Grup Cett, Maria Abellanet; el xef i empresari Òscar Manresa; el director de Vendes i Operacions de Makro, Yury Shevchenko, i el director de Compres de Makro, Albert Planas.

Planas ha explicat que l'objectiu de Makro és donar suport al sector --compta amb 220.000 clients del sector Horeca--, "ser plataforma de connexió entre proveïdors i productors locals amb els hostalers, buscar les necessitats per cobrir-les, posar en valor la gastronomia catalana i elevar-la a nivell internacional".

ROGER PALLAROLS

Roger Pallarols ha definit el Gremi que dirigeix com una eina al servei del sector: "No els diem què han de fer; els connectem amb grans empreses, com Damm o Makro".

En aquest sentit, ha dit que simplificar facilita la vida de l'empresari: "De vegades hem de defensar l'hostaler de la legislació, ja que en ocasions no es legisla al seu favor. Les empreses no necessiten lliçons externes, sinó ajuda perquè prosperin i ajudin a prosperar l'economia".

CRISTINA MASSOT

Cristina Massot ha assegurat que el sector agroalimentari català és "un dels més forts, i la restauració permet el seu reposicionament", tot i que ha lamentat que no s'està explotant al 100 per cent, en les seves paraules, sinó només a zones com Barcelona.

"Cal canviar aquestes dinàmiques, mirar quins productes de qualitat es produeixen a la resta del territori, en nom de la sostenibilitat", ha dit la secretària general d'Agricultura.

Per Yury Shevchenko, la gastronomia catalana té un valor molt alt culturalment, tant a nivell local com estatal i internacional: "És un sector molt important per empènyer l'economia. És la nostra feina defensar aquest sector, no perdre la identitat catalana".

MÀXIM LÓPEZ: IA, EL "PERFECTE BECARI"

Màxim López ha destacat els plans que l'Ajuntament de Barcelona està impulsant en aquest sector: "No són un objectiu en si mateix, sinó un procés, un instrument per afrontar els reptes conjuntament de manera dinàmica".

Ha assegurat que no hi ha cap altre sector com la restauració que tingui tanta rellevància juntament amb l'hostaleria i el comerç en l'economia de Barcelona; un sector "tradicional, però que no para d'innovar".

Per López, la formació i l'adaptació a l'entorn són claus de futur d'un sector que "configura un model de ciutat, que incorpora uns valors, i s'ha referit textualment a la intel·ligència artificial (IA) com el perfecte becari.

MARIA ABELLANET

Per Maria Abellanet, l'hostaleria és un "sector molt potent i viu, que innova, però que té reptes molt importants", entre els quals ha destacat el coneixement i la formació com la clau per afrontar-los.

"No és que falti formació, és que falten persones formades en el sector, que estiguin valorades i se sentin orgulloses de treballar en un sector que ha de ser de qualitat", ha dit la presidenta del Grup Cett.

ÒSCAR MANRESA: MANCA DE "PASSIÓ"

Òscar Manresa ha assegurat que el sector està "patint molt" per la formació: "Paguem igual un treballador que està format que el que no ho està", i ha destacat la digitalització com un instrument per agilitzar els processos.

Respecte a la proximitat, ha instat a determinar on comença el 'quilòmetre 0' i ha demanat ajuda de tots els sectors per fer de l'hostaleria un atractiu laboral: "Des de la pandèmia, la gent s'ha acomodat i la passió per l'hostaleria ja no existeix".

IMPACTE ECONÒMIC

Durant la sessió s'ha debatut sobre l'impacte econòmic de l'hostaleria, que López ha xifrat en un 5% del PIB a Barcelona i en un 15% del valor afegit brut de la ciutat si se suma aquest sector al comerç i la restauració.

Pallarols creu que el sector està més prop del 7% del PIB i ha assegurat que a Barcelona genera 80.000 llocs de feina directes: "És una barbaritat", tot i que ha criticat l'existència de desajustaments entre la legislació laboral i les necessitats de l'hostaleria.

Ha posat d'exemple la nova norma que eximeix el treballador de presentar la seva baixa laboral a l'ocupador, o les baixes amb poc control; i ha negat que sigui un sector precari, ja que ha sostingut que el conveni col·lectiu de l'hostaleria és superior al del comerç.

Shevchenko també creu que l'aportació de l'hostaleria és superior al 5% del PIB, mentre que Abellanet ha posat en valor el sector turístic, on la gastronomia permet "desconcentrar i desestacionalitzar", i ha destacat que la despesa per turista augmenta.

Massot ha dit que el sector agroalimentari genera entre un 15% i un 20% del PIB, i que "com més gran sigui el vincle amb l'hostaleria, més riquesa hi haurà" per a Catalunya, després de destacar a més la importància de l'exportació.

BERTRAND MOTHE

Planas ha explicat que Makro treballa amb molts proveïdors locals perquè subministrin a Barcelona i Catalunya, però també dinamitza l'economia catalana exportant als 20 països amb els quals treballa, i ha assegurat que el 15% de la seva compra a nivell espanyol és de proveïdors situats a Catalunya.

El CEO de Makro, Bertrand Mothe, ha clausurat la jornada i, després d'agrair la participació dels experts, ha destacat la importància de l'hostaleria en l'economia, que ha qualificat com l'altaveu de la cultura catalana on l'hostaler és l'ambaixador, i ha reafirmat el seu compromís amb Catalunya, on invertiran per continuar-ne impulsant el creixement.