Una forense pública i una pèrita designada per Alves avaluen les seqüeles psicològiques de la denunciant

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Una psicòloga forense designada pel jutjat que investiga el futbolista Dani Alves per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona i una altra contractada com a pèrita per la seva defensa van avaluar dimarts les seqüeles psicològiques de la denunciant, han explicat a Europa Press fonts coneixedores.

Durant la prova, la jove va estar acompanyada de la psicòloga que la tracta --que no podia intervenir-- i, com és habitual en aquestes proves pericials, els advocats no hi van poder assistir, segons va avançar 'El Periódico' i han confirmat les fonts esmentades a Europa Press.

L'avaluació va constar d'un test d'unes 300 preguntes que es fa servir habitualment en víctimes de violència sexual o masclista, i a continuació les psicòlogues van interrogar la dona entre 15 i 20 minuts.

A l'hora d'acordar aquesta prova pericial, la jutgessa va fixar que les preguntes s'havien de centrar en la simptomatologia de la jove i les seves seqüeles, no en els fets denunciats, i les psicòlogues van preguntar per aspectes com quina medicació i quina dosi pren.

Amb aquesta prova, la jutgessa ha acabat totes les diligències previstes i, si les parts no fan cap més petició per practicar-ne d'altres, el següent pas un cop rebi l'informe pericial de les psicòlogues serà tancar la instrucció.

Dilluns d'aquesta mateixa setmana, l'Audiència de Barcelona va rebutjar la petició d'Alves de sortir de la presó provisional per aquesta causa, on es troba des del 20 de gener.