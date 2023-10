Un forense examina Negreira per la petició de no declarar per demència

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Un metge forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec) ha examinat aquest dimarts al matí l'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA) José María Enríquez Negreira arran de la seva petició de no declarar en la causa que se l'investiga perquè al·lega que pateix demència des del 2020 aproximadament.

Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que amb l'exploració d'aquest dimarts el metge dictarà un informe que servirà al jutge per determinar en les pròximes setmanes si Negreira queda exempt de declarar.

Negreira està investigat en la causa per presumptament rebre pagaments del FC Barcelona a través de les seves empreses, suposadament per aconseguir favors arbitrals per al club.