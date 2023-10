Forcadell reivindica l'1-O com una gran victòria col·lectiva i assegura que "la lluita continua"

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta del Parlament de Catalunya i expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, ha reivindicat l'1-O del 2017 com una gran victòria col·lectiva i ha assegurat que "la lluita continua".

"Aprofitarem totes les oportunitats per aconseguir la independència de Catalunya", ha defensat Forcadell --sentenciada per l'1-O-- en un tuit, recollit per Europa Press aquest diumenge, pel sisè aniversari de l'1-O, quan ella presidia la Cambra catalana.

"Avui fa sis anys que vam derrotar l'Estat espanyol", ha dit, referint-se a l'1-O com l'acte de desobediència civil més important des del 1714.