Forcadell sobre el 'procés': "Potser vam pecar d'ingenus, de pensar que seria molt fàcil"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Explica que no viatja a Madrid perquè ho va passar "molt malament"
BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -
L'expresidenta del Parlament i de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, s'ha referit als esdeveniments polítics a Catalunya durant l'època del 'procés' i la seva entrada a la presó després del judici per l'1-O: "Potser vam pecar d'ingenus, de pensar que seria molt fàcil".
Ho ha dit en una entrevista a l''Ara' recollida per Europa Press aquest dissabte, en la qual afirma que algunes coses es van fer bé i unes altres es van fer malament, encara que assegura que van fer tot el que van poder.
"Si no vam fer més va ser perquè no vam poder, i perquè vam tenir por, perquè teníem les de perdre", ha afegit.
Ha explicat que va ser un cop dur per a ella entrar a la presó i assenyala que no pot perdonar a qui va prendre la decisió: "Qui em va ficar a la presó va ser el Tribunal Suprem i a ells els encantaria que encara fóssim a la presó. Ens van treure perquè no van tenir més remei, però si haguessin pogut, encara hi continuaríem", ha dit, en referència a la Llei d'Amnistia.
En aquest sentit, ha dit que mai viatja a Madrid ni a la resta d'Espanya, exceptuant el País Basc, perquè recorda passar-ho "molt malament" durant el seu temps a la capital, una etapa de la qual, diu, guarda mal record.
PARTICIPACIÓ EN POLÍTICA
Preguntada per si creu que ella veurà una Catalunya independent, ha afirmat que, de vegades, és optimista i diu que sí, perquè la història fa salts i s'accelera.
En relació a una eventual tornada a la primera línia política, ha expressat que, de moment, ho descarta perquè "ara toca a uns altres".
"Si es va a per la independència, i s'hi va, m'ho plantejaré. Però si s'hi ha d'anar. Per ara, no", ha afegit.
Sobre la seva situació legal, ha precisat que al no estar condemnada per malversació no té la inhabilitació per ocupar càrrecs públics i podria presentar-se a unes eleccions, encara que no pot treballar en el sector públic.