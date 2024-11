Forcadell no creu que Junqueras pugui "fer remuntar" ERC i el veu responsable de l'estructura B

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta del Parlament i militant d'ERC, Carme Forcadell, ha opinat que no creu que l'expresident del partit Oriol Junqueras, que opta a la reelecció al congrés que se celebra aquest dissabte, sigui capaç de "fer remuntar" la formació i ha considerat que és responsable de l'estructura B.

"Un president de vegades és responsable encara que sigui per omissió, com jo. Em sento responsable perquè era a l'executiva quan tot va passar, encara que no m'assabentés", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

De totes maneres, ha afirmat que malgrat que no cregui que Junqueras pugui recuperar la força d'ERC, el partit no hauria de "prescindir de ningú" ja que tothom suma i és important, en les seves paraules.

Respecte al procés congressual d'ERC, que culmina aquest dissabte, ha fet una crida a renovar la formació per recuperar els vots perduts en les darreres eleccions: "La gent no confia en nosaltres, alguna cosa vam fer malament i, per tant, crec que fa falta canviar l'estratègia i fa falta canviar els lideratges".

En preguntar-li per les diferents candidatures a liderar el partit, ha admès que li va agradar molt Helena Solà (Foc Nou) en el debat celebrat el diumenge, si bé preveu votar a Xavier Godàs (Nova Esquerra Nacional) aquest dissabte.