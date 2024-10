Forcadell nega una estructura B a ERC i creu que el partit ha "gestionat malament la crisi"

Assegura que ha rebutjat formar part d'alguna de les candidatures per liderar el partit

L'expresidenta del Parlament i militant d'ERC Carme Forcadell ha negat l'existència d'una estructura B que impulsés campanyes de comunicació controvertides en el partit republicà, al qual retreu haver "gestionat malament la crisi".

"Crec que (ERC) no ha gestionat bé aquesta crisi, però també estic convençuda que no hi ha estructura B", ha assegurat en una entrevista d'aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press, si bé ha admès que hi havia contractes per a alguna campanya paral·lela, en les seves paraules.

Sobre si li han proposat incorporar-se a alguna de les candidatures per liderar ERC, ha respost que sí, però que ho ha rebutjat per coherència política: "En política s'ha de ser coherent, i si dic que tots els del 2017 han de fer un pas al costat, també l'haig de fer jo".

RECUPERAR LA IL·LUSIÓ

Sobre la situació d'ERC, ha sostingut que després de quatre eleccions perdent s'ha demostrat que la gent no confia en el partit, textualment, i que la ciutadania els ha enviat "al racó de pensar", per la qual cosa creu que hi ha d'haver un canvi per veure si uns lideratges nous poden fer que torni la il·lusió.

Coincidint amb el 7è aniversari de l'1-O celebrat aquest dimarts, també ha reivindicat que no ha "llançat la tovallola" respecte a la celebració d'un referèndum, com creu que tampoc no ho ha fet molta gent d'altres partits, fins i tot contraris a la independència però que defensen resoldre el conflicte a les urnes.