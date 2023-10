Forcadell (ERC): "Si hi ha investidura, haurem avançat nacionalment i socialment com a país"

Reivindica que l'1-O "no va ser un delicte"

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) ha expressat la voluntat que hi hagi una investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez: "Si hi ha investidura, haurem avançat nacionalment i socialment com a país".

En una entrevista de Ser Catalunya aquest divendres recollida per Europa Press, Forcadell ha assegurat que la investidura de Sánchez significarà que hi haurà amnistia, que s'haurà avançat en assumptes socials com el dèficit fiscal, hi haurà traspàs de Rodalies i que Catalunya estarà "en el camí d'exercir l'autodeterminació".

"Tant de bo hi hagués investidura de Pedro Sánchez", ha afirmat la també expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha lamentat la possibilitat d'un hipotètic cas en què el PP i Vox aconseguissin la majoria absoluta al Congrés i en el seu programa portessin retallar l'autonomia de Catalunya, en les seves paraules.

L'1-O "NO VA SER UN DELICTE"

Preguntada per una hipotètica llei d'amnistia i si s'hauria d'establir que l'1-O no va ser un delicte, Forcadell ha reiterat que "no va ser un delicte".

"Contra què? Contra qui? El delicte ens el van cometre, la violència la van fer servir contra nosaltres. Quin delicte va cometre la gent anant pacíficament a votar?", ha sostingut aquest divendres, quan es compleixen 7 anys de la declaració unilateral d'independència (DUI) aprovada al Parlament, que no es va publicar ni aplicar.

Finalment, s'ha mostrat convençuda que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) dirà que el judici de l'1-O "va ser injust perquè no hi havia delicte en anar a votar".

NEGOCIACIONS

ERC va comunicar formalment al PSOE aquest dijous que veu "senyals d'alarma" en les negociacions per a una investidura, i va assenyalar la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per la seva lentitud, van explicar fonts coneixedores a Europa Press.

Els republicans han avisat que no volen una negociació d'última hora i ha recordat que les carpetes de l'amnistia, el traspàs de Rodalies i el finançament van juntes, i les mateixes fonts van assegurar que les negociacions "no estan anant bé".