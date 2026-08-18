Forcadell creu que el Suprem "posarà totes les traves possibles" per no aplicar-li l'amnistia

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
L'ex-presidenta del Parlament Carme Forcadell ha vaticinat que el Tribunal Suprem (TS) "posarà totes les traves possibles" per no aplicar-li l'amnistia, després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
Ho ha dit en declaracions a periodistes aquest dimarts abans de participar en la taula rodona 'Reprendre l'esperit. Als deu anys de la mort de Muriel Casals' a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), en Prada de Conflent (França).
"El Tribunal Constitucional ens donarà la raó i ho avalarà, però el problema, com sempre, serà el Suprem, que es negarà a aplicar-la com ho ha fet fins ara. Jo no estic inhabilitada perquè no tenia malversació, però continuo sent una delinqüent i tenint antecedents penals", ha sostingut.
En aquest sentit, ha subratllat que al Suprem "l'única cosa que li importa és la unitat d'Espanya i el que menys li importa és la justícia".
D'altra banda, preguntada per la crisi que ha sofert ERC a Girona després de la renúncia del seu candidat després de la filtració d'uns àudios en xarxes socials, Forcadell ha lamentat que "ha fet molt dany al partit" així com al prestigi del partit.
MURIEL CASALS
Forcadell ha destacat el llegat de Muriel Casals durant la taula rodona junt amb el president del Parlament, Josep Rull, i el d'Òmnium, Xavier Antich, i ha advocat per recuperar-ho per aconseguir la independència.
La també ex-presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha recordat la preparació de la consulta del 9N i de la llista de 'Junts pel Sí': "En aquells moments, i això l'hem de recuperar, la societat civil estava efervescent, en constant ebullició".
Així, ha defensat que la força de la societat civil faci que els partits "se sentin obligats" a treballar units com van treballar durant els anys que van fer possible el 'procés'.