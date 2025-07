Forcadell creu que "molts" dels militants d'ERC que van votar per investir a Illa ja no ho farien

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) ha assegurat que "molts" dels militants d'ERC que van votar a favor d'investir al president de la Generalitat, Salvador Illa, ara votarien en signe contrari per els, en paraules seves, incompliments del pacte entre republicans i PSC per part socialista.

En una entrevista d'aquest divendres a 'Vilaweb' recollida per Europa Press ha afirmat que el pacte entre ambdues formacions va estar, a judici seu, bé, però que les institucions ho han rebaixat: "D'un bon pacte s'ha arribat a un mal pacte".

Ha reiterat el seu rebuig a l'acord de finançament singular per a Catalunya per ser "una presa de pèl" ja que, segons ella, aquest no és singular si és generalitzat.

"Tot el que ha obtingut Catalunya, fos bé o dolent, immediatament ho han volgut tots els altres. Sempre ha estat així", ha dit.

S'ha reafirmat també en apuntar que, quant al finançament singular, hi havia dos aspectes, textualment, molt importants que no es compleixen: un d'ells és el del principi d'ordinalitat, que és "bàsic", i un altre la recaptació de l'IRPF per al 2026, la totalitat de la recaptació de la qual s'ha descartat des de la Generalitat per al proper any.