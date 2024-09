Forcadell creu que els lideratges del 2017 haurien de fer un "pas al costat"

Està "enfadada amb els egos en general" dins d'ERC i també demana una renovació

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) ha assegurat aquest dimarts que, en la seva opinió, els lideratges polítics que van encapçalar el procés el 2017 haurien de fer "un pas al costat", tot i que ha matisat que cadascú ha de prendre les seves pròpies decisions, en referència al líder de Junts, Carles Puigdemont, i a l'expresident d'ERC Oriol Junqueras.

En una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, preguntada sobre el pròxim congrés d'ERC, ha expressat que està "enfadada amb els egos en general" dins el partit, i ha demanat una renovació en la formació.

Per Forcadell, els mals resultats dels republicans en l'últim cicle electoral evidencien que el partit no ha fet bé les coses, amb quatre "patacades electorals".

Ha negat qualsevol possibilitat que ella presideixi la formació a partir del congrés del 30 de novembre, i ha afegit que, tot i que no ha tingut un paper "rellevant" en la direcció d'ERC els últims anys, sí que hi ha estat a prop, per la qual cosa, textualment, se sent responsable dels resultats electorals.

MISSATGES DE ROVIRA

Sobre els missatges privats que es van filtrar de la secretària general adjunta d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, que eren reaccions a quan van aparèixer els cartells difamatoris contra els germans Magarall, Forcadell ha expressat que sent "molta tristor, molta ràbia, molta decepció, per molts motius".

Ha subratllat que les filtracions "no busquen la veritat" perquè, a parer seu, la via propícia per investigar els cartells difamatoris era portar els missatges a la comissió de garanties d'ERC i no als mitjans de comunicació.

Emmarcant els missatges dins el procés congressual d'ERC, Forcadell ha avisat que la situació actual en el partit s'assembla a la del congrés del 2008, quan també es van presentar quatre candidatures per disputar la direcció.

Ha remarcat que tenir quatre candidatures pot ser bo si es respecten les regles, però que les posicions actuals dins la formació republicana estan "absolutament polaritzades, absolutament uns en contra dels altres i barallats".

DIADA

Preguntada sobre el paper actual de l'ANC, Forcadell, que va ocupar la presidència de l'organització en l'inici del procés, ha opinat que actualment ha perdut la transversalitat que la caracteritzava: "Això cal superar-ho, hem d'estar per sobre d'això", ha afegit.

"Si creiem realment que l'11 de Setembre és de tota la ciutadania, hem de sortir al carrer, malgrat les crítiques", ha sostingut Forcadell, que veu possible recuperar l'esmentada transversalitat de l'entitat independentista, malgrat entendre que hi hagi desil·lusió.