Forcadell considera "un èxit de la democràcia i de l'independentisme" l'aval del TJUE a l'amnistia

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha considerat aquest dijous un "èxit de la democràcia i de l'independentisme" l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE) a la llei d'amnistia.
"El Suprem i l'Audiència Nacional han fet política", ha lamentat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per ella, la sentència del TJUE "posa al seu lloc" el Suprem i l'Audiència Nacional i empeny a continuar treballant per la independència de Catalunya.