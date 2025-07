Forcadell, Bassa i els crítics d'ERC qüestionen l'acord sobre el finançament de la bilateral

Els candidats de Nova Esquerra Nacional asseguren que no és el que la militància va confirmar

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exconsellera Dolors Bassa, i altres membres d'ERC, entre els quals els candidats de Nova Esquerra Nacional al congrés del partit de finals del 2024, Xavier Godàs i Alba Camps, han qüestionat l'acord de la comissió bilateral Estat-Generalitat sobre el model de finançament singular per a Catalunya.

En els seus respectius missatges a X recollits per Europa Press, Forcadell ha qualificat com "una altra presa de pèl" els resultats de la comissió, mentre que Bassa ha dit que els pactes entre ERC i el PSC per a la investidura de Salvador Illa no es compleixen amb aquest acord.

"Ni finançament singular, ni ordinalitat, ni bilateralitat, ni la clau de la caixa. Ara només es parla de gestió", ha criticat.

CANDIDATURA ALTERNATIVA

El candidat alternatiu a Oriol Junqueras a presidir ERC en el passat congrés, Xavier Godàs, ha afirmat que el model de finançament ja no és tan singular i que només es parla de gestió dels tributs: "L'acord polític inicial també incloïa la recaptació, inspecció, liquidació i disponibilitat de tots els impostos", ha recordat.

A més a més, assegura que implica que s'ajorni "sine die l'assumpció de l'IRPF per part de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)" i la renúncia a un model singular a favor d'un de multilateral.

Tant ell com l'excandidata a la secretaria general, Alba Camps, han qüestionat que aquest sigui l'acord que la militància d'ERC va confirmar en la consulta a les bases l'agost passat sobre el pacte d'investidura d'Illa.

"Això no és el que va votar la militància d'ERC. Les regles del joc no es canvien després d'una consulta. Aquest hauria de ser el compromís. Si no, torneu a preguntar", ha expressat Camps.