Forcadell assegura que no l'estranya l'actitud dels fiscals de l'1-O: "Que els rellevin"

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha assegurat aquest dijous que no l'estranya l'actitud dels fiscals de l'1-O, que han avisat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que s'apartaran si se'ls imposa que han d'amnistiar la malversació: "Doncs escolta, que els rellevin, crec que molta gent estaria contenta", ha manifestat.

"No accepten una llei aprovada al Congrés, això és no acceptar la democràcia, les regles del joc, i fan un xantatge clar: si no podem imposar la nostra opinió, el que volem, dimitim i que ens rellevin. Doncs escolta, que els rellevin, crec que molta gent estaria contenta", ha sostingut en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Segons Forcadell, aquests fiscals defensen postulats "de la dreta i l'extrema dreta" i ha afegit que el que l'hauria estranyat és que haguessin aplicat de manera immediata l'amnistia.

"Qualsevol ciutadà d'aquest país sap que cap de les persones encausades pel procés s'ha embutxacat diners. En canvi, els fiscals diuen que sí, que s'han enriquit. Això és una mentida, estan mentint contínuament", ha lamentat.

Per Forcadell, l'amnistia és una "victòria perquè fa que l'Estat reconegui que s'ha equivocat i que hi ha hagut una causa general contra l'independentisme".

SOBRE LLACH

La també expresidenta de l'ANC ha assegurat que el nou líder de l'entitat independentista, el cantautor Lluís Llach, tenia moltes ganes de posar-se al capdavant de l'organització i que s'ha envoltat d'"un molt bon equip".

En ser president d'una entitat independentista que vol ser transversal, ha recalcat que has de ser neutral a l'hora de fer declaracions: "És el que Lluís Llach haurà de canviar", ha resolt.