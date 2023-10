Forbes reconeix Mango com una de les millors empreses internacionals per treballar-hi

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El rànquing de Forbes World Best Employers 2023 ha reconegut Mango com una de les millors empreses internacionals per treballar-hi, informa l'empresa aquest dimarts en un comunicat.

En aquesta setena edició, Mango ha pujat 78 posicions respecte a l'any passat: del lloc 599 al 521 d'un total de 700, i és una de les vuit companyies espanyoles presents a la llista.

L'empresa també ha entrat en el subrànquing de Clothing, Shoes, Sport Equipment, en què ha estat l'única companyia espanyola classificada.

"Aquesta distinció demostra tota la nostra feina i el sòlid compromís que adoptem com a companyia amb les persones, un dels nostres principals pilars i raó de ser", ha assegurat el director de People de Mango, David Payeras.

El rànquing ha determinat la puntuació de cada companyia a partir d'enquestes a més de 170.000 treballadors de més de 500 països, als quals s'ha preguntat per aspectes com les opcions de treball a distància, prestacions per baixa parental i diversitat, entre d'altres.