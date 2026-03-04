Font (Centre Delàs) qualifica de "rebequeria" l'amenaça de Trump de bloquejar el comerç amb Espanya

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Centre Delàs, Tica Font, ha assegurat que l'amenaça del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, de bloquejar el comerç amb Espanya és una "rebequeria de nen", en unes declaracions a Europa Press aquest dimecres.
"No té sentit enfadar-se amb Pedro Sánchez per haver dit que ha demanat als EUA que no utilitzin les bases militars a Espanya per fer atacs militars a l'Iran", ha afegit la responsable del centre dedicat a l'anàlisi de temes com la pau, la seguretat, la defensa i el desarmament.
Ha afegit que aquestes declaracions no tenen cap utilitat "tret de donar més ales a la campanya electoral a favor de Pedro Sánchez", ja que ha dit que és l'únic líder europeu que no està cedint davant Trump.
La presidenta del Centre Delàs ha descartat que es puguin trencar les relacions comercials entre tots dos països i ha apuntat que és "una improvisació".
Font ha assegurat que Trump va fer aquestes declaracions "sense pensar" i sense que ningú del seu voltant li digués que no tenen sentit.