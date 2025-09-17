El Fons Sabadell Inversió Ètica i Solidària FI destina 341.897 euros a donar suport a entitats socials

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El Fons Sabadell Inversió Ètica i Solidària FI ha destinat 341.897 euros a projectes solidaris impulsats per entitats espanyoles del tercer sector que desenvolupen iniciatives a Espanya i programes de cooperació internacional a Togo, El Salvador, Tanzània o República Democràtica del Congo.
En un comunicat aquest dimecres, Banc Sabadell explica que la xifra d'aquest any representa un increment del 45% respecte a l'any anterior.
Les iniciatives seleccionades abasten àmbits com la inserció laboral i social; salut; educació; infraestructures; alimentació i mitjans de vida, i atenció a emergències humanitàries i a persones en situació de vulnerabilitat.
Entre les iniciatives destaquen les de l'Asociación Mamás en Acción i la Fundación Unoentrecienmil o les intervencions de Fundació Benito Menni a Togo i de Mans Unides al Congo.
El fons també "ha posat el focus en col·lectius especialment vulnerables" com persones en situació o risc d'exclusió social, a més d'infància, dones, joves, grans, persones amb diversitat funcional i afectats per malalties greus.