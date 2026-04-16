El fons nord-americà AQR Capital eleva la seva aposta a la baixa a Amadeus, Cellnex i Indra fins al 4,42%

Ricardo Rubio - Europa Press
MADRID 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El fons nord-americà AQR Capital ha elevat aquesta setmana la seva aposta a la baixa a Amadeus, Cellnex i Indra fins a acumular una posició curta del 4,42% entre els tres valors, segons els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) consultats per Europa Press.
L'aposta a la baixa d'AQR a Amadeus es va notificar dimarts i s'enfila al 0,6% del seu capital, per sobre del 0,5% comunicat el passat 31 de març. El fons ha reprès aquest any les posicions en contra de la tecnològica des del 2021, quan va assolir el màxim del 0,8% del capital.
En paral·lel, i el mateix dimarts, AQR va comunicar a la CNMV una posició curta del 0,5% a Cellnex, una empresa per la qual no apostava en contra des del 13 d'octubre del 2023.
Alhora, el fons va incrementar la seva posició curta a Indra del 3,240% al 3,320% actual, fins a màxims històrics.
Des de començaments d'any, i prenent com a referència el tancament de dimecres, data en la qual es va notificar la posició a la baixa a Indra, les accions d'Amadeus acumulen un descens del 17,75%, mentre que els títols de Cellnex repunten un 8,35% i els d'Indra pugen un 9,80%.