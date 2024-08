Foment veu una reculada l'assignació de places de FP i reclama una solució "ràpida i eficaç"

BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

La patronal catalana Foment del Treball ha reclamat una solució "ràpida i eficaç" davant de la falta d'assignació d'unes 31.000 places de Formació Professional, que ha titllat de reculada.

En un comunicat d'aquest divendres, ha expressat perplexitat per la situació i ha agraït a la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, "les seves paraules i presa de consciència del problema".

Ha reivindicat la FP com un valor social de primer ordre, davant del que ha expressat la seva disposició a col·laborar per establir criteris que situïn les matriculacions en "magnituds justificades" per les dificultats per encaixar l'oferta i la demanda formativa.