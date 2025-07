Foment veu en el nou finançament un pas a un sistema més "just i eficient" per a Catalunya

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha valorat positivament la nova proposta de finançament, acordada després de la comissió bilateral Estat-Generalitat d'aquest dilluns, ja que el nou model suposarà un pas endavant per avançar cap a un sistema més "just, eficient i adaptat a les necessitats" de Catalunya, ja que l'actual està caducat des del 2014.

La patronal catalana també celebra la condonació parcial del deute associat al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), que aollirà la càrrega financera de la Generalitat i ampliarà la seva capacitat de finançament amb els estalvis per interessos, informa en un comunicat.

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat que és positiu que l'Agència Tributària Catalana recapti, gestioni, liquidi i inspeccioni els impostos que es generen a Catalunya.

A més a més, la patronal afirma que aquest futur sistema serà imprescindible per garantir la qualitat dels serveis públics, per reforçar l'estat del benestar i per crear un entorn més favorable per a la competitivitat, la inversió i l'activitat empresarial, textualment.

Finalment, Foment també reclama que aquest increment de finançament es dediqui a una fiscalitat més competitiva i polítiques públiques que ajudin a la millora de la productivitat.