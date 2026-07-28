Foment veu favorables les dades de l'EPA però aconsella "mantenir la prudència"

FOMENT DEL TREBALL - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball aconsella "mantenir la prudència davant possibles canvis en el marc regulador que podrien augmentar costos, limitar la capacitat contractual i afectar la competitivitat empresarial", després d'unes dades de l'EPA sobre ocupació a Catalunya que considera favorables.
Ho ha dit en un comunicat aquest dimarts després de publicar-se les dades de l'enquesta de població activa (EPA), que mostra que l'atur va baixar en 92.600 persones el segon trimestre del 2026 a Catalunya respecte al trimestre anterior (-21,27%) i la taxa d'atur es va situar en el 7,90%, fins als 343.000 desocupats.
La patronal considera que la intensificació de l'activitat turística i la promoció d'activitats relacionades amb la temporada d'estiu han contribuït a l'augment de l'ocupació i la disminució de l'atur, ja que les dades de l'EPA reflecteixen una evolució favorable, en línia amb el comportament habitual d'aquest període de l'any.