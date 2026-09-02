Foment veu un "deteriorament significatiu" de l'atur a Catalunya a l'agost

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball considera que encara que les xifres d'atur d'agost acostumen a mostrar una evolució desfavorable per causes estacionals, les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social reflecteixen un "deteriorament significatiu" en termes mensuals, informa en un comunicat.
Ha reaccionat així les xifres d'atur a Catalunya, que ha pujat en 14.594 persones a l'agost(+4,63%), després d'augmentar un 2,51% el mes anterior, situant el nombre total d'aturats en 329.468.
Respecte a les afiliacions, que han baixat una mitjana de 59.529 a l'agost respecte al mes anterior (-1,48%) i han augmentat en 116.437 persones, un 3,03% més, respecte al mateix mes de fa un any, la patronal ha demanat prudència a l'hora d'analitzar el possible impacte de la regularització extraordinària de persones migrants.
Ha defensat que aquest procés pot tenir "efectes simultanis" en dues estadístiques, i actuar tant com un factor d'impuls de l'afiliació com tenir un impacte en l'augment de l'atur registrat.
Foment ha insistit en la necessitat de promoure mesures que afavoreixin la creació d'ocupació, la competitivitat empresarial i el reajustament entre oferta i demanda laboral, i ha demanat evitar reformes reguladores que creuen "rigideses" per a les empreses.