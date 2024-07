Foment xifra en 42.500 milions el dèficit en infraestructures a Catalunya des del 2009

Sánchez Llibre (Foment del Treball) qualifica la xifra d'"escandalosa"

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha xifrat en 42.500 milions d'euros el dèficit d'inversions en infraestructures a Catalunya entre 2009 i 2023, tant per part del Govern central com de la Generalitat.

Ho han explicat aquest dimarts en una roda de premsa el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; la presidenta de la Comissió d'Infraestructures, Anna Cornadó; el director d'Estudis i Economia, Salvador Guillermo, i el president de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Lluís Moreno.

Sánchez Llibre ha qualificat la xifra d'"escandalosa" i ha apel·lat a la responsabilitat de les administracions públiques per executar aquestes inversions, tot i que ha dit que pot ser el moment de reclamar un pacte català entre formacions polítiques per elaborar un pla d'infraestructures.

"Em provoca certa vergonya denunciar públicament any rere any aquesta nefasta actuació en la gestió de les diferents administracions públiques" en la inversió en infraestructures durant els últims 14 anys, ha afegit.

"SITUACIÓ LAMENTABLE"

El president de la patronal ha afirmat que és "una situació lamentable i una presa de pèl" i que la manca d'inversions provoca una pèrdua de competitivitat i de capacitat de l'economia catalana.

Preguntats pel pes de cada administració, Guillermo ha dit que el dèficit "bàsicament ve de l'administració central i en algunes parts, de la Generalitat".

Moreno ha recordat que "no hi ha manera" que la Generalitat superi el 80% d'execució i l'Estat, el 40%, i ha criticat que les inversions que no s'executen es repeteixin en els pressupostos públics de l'any següent.

2,2% DEL PIB

Sánchez Llibre ha assenyalat que el conjunt de les administracions públiques hauria de fer una inversió anual equivalent al 2,2% del producte interior brut (PIB) català.

Cornadó ha explicat que el 2023 la inversió pública a Espanya --incloent Defensa-- va ser del 3% del PIB i que la mitjana a la Unió Europea (UE) va ser del 3,5% del PIB.

Ha lamentat que la inversió pública a Espanya "és molt més irregular" que a la resta de la UE i ha assegurat que, textualment, per solucionar el problema no hi ha cap altra via que augmentar la inversió en infraestructures.

CINC GRANS PROJECTES

El president de la patronal ha detallat que hi ha cinc grans projectes d'infraestructures que s'haurien de prioritzar Catalunya.

El primer és la millora de la mobilitat per ferrocarril, amb l'execució del Pla de Rodalies, l'ampliació del Metro de Barcelona o l'execució del Tramvia del Camp de Tarragona, entre d'altres.

També han assenyalat com una necessitat la millora de la seguretat viària o la millora de la connectivitat intercontinental, amb l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat i la connexió dels tres aeròdroms catalans a la xarxa d'alta velocitat ferroviària.

Sánchez Llibre ha apuntat a la millora del transport de mercaderies per ferrocarril, amb el corredor mediterrani o la planificació d'una línia transversal, i ha subratllat la necessitat de mantenir les inversions d'autoproveïment hídric, amb la connexió entre les dues conques que hi ha a Catalunya, entre d'altres.