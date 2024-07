Foment xifra en 37.000 milions d'euros el cost de l'absentisme laboral a Espanya

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha xifrat en 37.000 milions d'euros el cost de l'absentisme laboral a Espanya, l'equivalent al 3,1% del producte interior brut (PIB), ha explicat en un comunicat aquest dijous, després de la presentació d'un informe sobre aquest assumpte.

La patronal ha explicat que s'ha de tenir en compte que, de la xifra total, 29.000 milions són imputables a baixes laborals, cosa que el president, Josep Sánchez Llibre, ha dit que "són unes quantitats considerables que són un llast per a la competitivitat".

Sánchez Llibre ha reclamat que les empreses tinguin recursos per "abordar una problemàtica polièdrica", i ha definit d'aterridor que cada dia hi hagi 1,5 milions de treballadors que no assisteixen al seu lloc de feina.

Ha dit que és un problema que afecta la competitivitat i la productivitat de les empreses i que suposa un "elevat cost" per a l'erari públic.

Segons l'informe, la taxa actual d'absentisme se situa entre el 7,2% i el 30%, xifres que "no permeten la competitivitat del teixit empresarial", i ha demanat actuar sobre les baixes per contingències comunes, que són el 80% de l'absentisme.