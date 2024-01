Foment del Treball veu "falta de cobertura jurídica" en les 'autobaixes' proposades per Sanitat

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha considerat que hi ha "falta de cobertura jurídica" en les 'autobaixes' de tres dies proposades pel Ministeri de Sanitat aquest dilluns.

En un comunicat, ha afirmat que la mesura suposa una "manca de garanties per als treballadors que no rebran l'atenció mèdica necessària, i per a les empreses, que hauran d'assumir determinats supòsits fraudulents".

La patronal ha assenyalat que l'absentisme laboral "emergeix com un dels principals problemes en la gestió de les relacions laborals" dins les empreses perquè implica costos elevats i pèrdua de productivitat i competència, en les seves paraules.

En aquesta línia, ha apuntat que la participació de les mútues, entre altres mesures, "és considerada essencial per abordar de manera integral aquesta problemàtica".

Ha reclamat al Govern central i a la Generalitat l'activació permanent dels espais de diàleg i concertació social "per consensuar les mesures a adoptar en el futur immediat en un àmbit tan sensible per a les empreses".