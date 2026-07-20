Foment troba "intolerable que Catalunya només rebi" el 8,6% de la inversió de l'Estat

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha qualificat d'"intolerable que Catalunya només rebi" el 8,6% de la inversió executada per l'Estat, en un comunicat aquest dilluns.
La patronal ha afegit que és "intolerable i inadmissible el nivell d'inversió real executada per l'Estat a Catalunya" i ha assegurat que l'incompliment reiterat de les inversions previstes asfíxia l'economia catalana, deteriora els serveis públics i és un fre a la competitivitat de les empreses.
Les dades publicades pel Govern central divendres passat mostren que Catalunya va rebre 1.321 milions d'euros d'inversió estatal territorialitzada el 2025, el 8,6% del total executat.
"Aquesta proporció representa menys de la meitat del pes de Catalunya en el PIB espanyol, que se situa al voltant del 19%, i també queda molt lluny del seu pes demogràfic, pròxim al 17%", ha afegit Foment del Treball.
A més a més, ha dit que és "especialment greu" que es continuï presentant la inversió pressupostada com si fos inversió real.