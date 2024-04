Foment del Treball troba "insuficient" la proposta d'Aragonès per a l'Aeroport

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident de Foment del Treball i president de la Cambra de Contractistes, Lluís Moreno, ha considerat "insuficient" la proposta que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet aquest dijous per incrementar els vols intercontinentals a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, en unes declaracions a Europa Press.

Aragonès ha proposat modificar al juliol i l'agost el funcionament de les pistes de l'Aeroport de Barcelona en determinades franges horàries per augmentar-ne la capacitat i assumir més vols llargs.

Moreno ha demanat tenir en compte el moment de precampanya i "la seva lògica", i ha dit que és una proposta de mínims que, textualment, està bé com a inici de les negociacions.

Ha aplaudit que el Govern vegi necessària la construcció d'una Terminal Satèl·lit i les connexions subterrànies amb les actuals, obres que requeririen una inversió d'1.300 milions.

No obstant això, ha dit que "si no s'allarga la pista curta es perd molta càrrega de pagaments" en bitllets d'avió i transport de mercaderies, i ha preguntat al Govern quants ingressos anuals es poden perdre si no s'amplia aquesta pista.