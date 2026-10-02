Foment del Treball reclama reforçar les polítiques actives d'ocupació

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball veu necessari reforçar les polítiques actives d'ocupació perquè el desajustament entre l'oferta i la demanda en el mercat de treball "és un obstacle crític tant per a la competitivitat de les empreses com per al seu creixement econòmic".
Ha reaccionat així a les xifres d'atur del juliol publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, que mostren que l'atur va pujar en 604 persones al setembre a Catalunya (+0,18%), després de pujar un 4,63% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 330.072.
A més a més, la patronal alerta que l'absentisme "continua afectant directament l'organització productiva i els costos empresarials", especialment les pimes, i reclama adoptar mesures per reduir-lo.