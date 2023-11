Foment del Treball reclama al nou Govern central polítiques per incentivar el creixement econòmic

Demana estabilitat institucional i seguretat jurídica



BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha reclamat al nou Govern central que activi "les polítiques necessàries" per incentivar el creixement econòmic, crear llocs de feina de qualitat i enfortir l'economia productiva.

Ha demanat textualment estabilitat institucional i seguretat jurídica, una estabilitat que considera "desitjable" per a la cohesió social i per al retorn de les empreses catalanes que van canviar la seu el 2017, informa aquest dilluns en un comunicat després de saber-se la composició del Govern central.

Segons la patronal, una de les qüestions fonamentals per a l'economia catalana i del conjunt d'Espanya és "fer una política industrial en majúscules", facilitant la instal·lació, la creació i el desenvolupament de l'activitat industrial.

Ha instat que hi hagi una fiscalitat "més competitiva" i ha criticat textualment que impostos com el de patrimoni i el de les grans fortunes no ajuden a ser competitius.

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES

Foment del Treball ha demanat un "gran acord a les Corts Generals que defineixi un pla d'inversions en infraestructures que generi certeses i fixi prioritats".

També ha apuntat que s'ha de tenir en compte l'augment de la despesa en pensions, que són "un veritable impost a la creació i manteniment de l'ocupació".

La patronal ha recordat que el Comitè Executiu de Foment va aprovar 370 mesures en la Junta Directiva del 3 de juliol per articular una agenda econòmica i social davant les eleccions generals.