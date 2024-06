Foment del Treball proposa ampliar l'operativa de les centrals nuclears deu anys més

Demana al futur Govern garantir la seguretat de subministrament energètic en la indústria



BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha proposat una quinzena de mesures en matèria energètica per al pròxim Govern de la Generalitat, entre les quals hi ha l'ampliació de l'operativa de les centrals nuclears deu anys més.

Segons ha informat en un comunicat aquest dimarts, les propostes neixen de la seva preocupació per l'actual política energètica de Catalunya, en la qual no s'opta per grans parcs fotovoltaics o eòlics o per la interconnexió de xarxes, entre d'altres.

En la llista, la patronal demana garantir la seguretat de subministrament en la indústria i en els sectors productius i definir una transició energètica industrial.

A parer seu, descarbonitzar no és únicament electrificar, per la qual cosa ha demanat "trencar amb el mantra de l'electrificació" i garantir la neutralitat tecnològica.

Aposta per potenciar el desenvolupament i l'implantació dels gasos renovables a curt termini i desenvolupar amb "celeritat" l'estratègia catalana del biogàs.

EMMAGATZEMATGE ENERGÈTIC

També proposa impulsar plantes de biometà per injectar-ne a la xarxa, a més de desenvolupar l'hidrogen renovable i reforçar el sistema energètic amb "la cogeneració d'alta eficiència i els cicles combinats".

Segons la patronal, cal "una aposta clara" per potenciar l'emmagatzematge energètic i la interconnexió de les xarxes energètiques.