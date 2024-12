Foment del Treball lliura a Creuheras (Planeta) i Jordi Clos (Derby Hotels) les seves Medalles d'Honor

Premia a Roca Sanitario, Vueling, Henkel, In-Store, Catalonia Hotels, Fundació Damm i Constructora d'Aro

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha distingit el president de Grupo Planeta, José Creuheras, amb la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any, i el president i fundador de Derby Hotels Collection, Jordi Clos, amb la Medalla d'Honor a la Trajectòria Empresarial.

El lliurament s'ha dut a terme aquest dilluns en un acte en el qual han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern, Carlos Prieto, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i que hi han estat els consellers Alícia Romero i Miquel Sàmper, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre d'altres.

El premi a Creuheras és pel seu treball al capdavant de la companyia, "posicionant-la com el primer grup editorial a Espanya i Amèrica Llatina".

Creuheras ha mostrat la seva il·lusió pel guardó i ha aprofitat el seu discurs per recordar al fundador de Mango, Isak Andic, mort dissabte passat: "Era humil, generós, lleial i un immillorable company de vida".

Per la seva banda, Clos ha rebut la Medalla per la seva "profunda vinculació i compromís" amb el sector turístic de Barcelona després de ser president del Gremi d'Hotels de Barcelona i de Turisme de Barcelona, i conseller de Fira de Barcelona durant 15 anys, un premi que ha estat recollit pel seu fill, Joaquim Clos.

Joaquim Clos ha assenyalat que la distinció "reconeix el treball de tota una vida" i ha explicat que el seu pare ha agraït el guardó i ha recordat la seva trajectòria professional.

Aquests premis reconeixen el treball realitzat per empreses i empresaris durant l'últim any o durant la seva trajectòria, i aquest any s'havien de lliurar el passat 30 de novembre, però l'acte es va suspendre a causa dels efectes de la DANA a València.

PREMIS FOMENT

La patronal també ha lliurat els XVII Premis de Foment del Treball a Roca Sanitario, Vueling, Henkel, In-Store Mitjana, Catalonia Hotels, Fundació Damm i Constructora d'Aro.

En concret, Roca Sanitario i Vueling han guanyat 'ex-aequo' el guardó al Desenvolupament Sostenible, mentre que Henkel Ibèrica ha rebut el premi a la Igualtat.

D'altra banda, In-Store Mitjana ha obtingut el premi a la Innovació; Catalonia Hotels, a la Internacionalització; la Fundació Damm, a la Responsabilitat Social, i Constructora d'Aro, a la Pime de l'Any.