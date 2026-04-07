Foment del Treball i l'Institut Cerdà col·laboren per "contribuir al progrés econòmic i social"

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de l'Institut Cerdà, Carlos Cabrera, han signat un acord de col·laboració per "contribuir al progrés econòmic i social" de Catalunya, informa la patronal en un comunicat aquest dimarts.
Sánchez Llibre ha subratllat la importància de "comptar amb entitats com l'Institut Cerdà per aportar coneixement de primera mà de matèries cabdals" a les empreses catalanes.
Cabrera ha assenyalat que les dues entitats tenen el convenciment que "la col·laboració públicoprivada és indispensable per fer front a la complexitat del moment".