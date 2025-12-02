Publicat 02/12/2025 18:24

Foment del Treball lamenta la mort de Juan Echevarría Puig, un "home dialogant"

L'expresident de Nissan Motor Ibérica Juan Echevarría Puig
Foment del Treball ha lamentat la mort de l'expresident de Nissan Motor Ibérica Juan Echevarría Puig, que ha definit com "un home dialogant i pou de coneixement", en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dimarts.

Echevarría s'ha mort aquest dimarts als 101 anys, i la patronal ha recordat que va rebre la seva Medalla d'Or el 2023 com a "empresari referent en el món econòmic català".

El directiu també va ser president, entre d'altres, de Mutua Universal, Fecsa, Cable i Televisió de Catalunya (Menta) o la Fundació Institut Guttmann.

