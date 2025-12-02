Foment del Treball lamenta la mort de Juan Echevarría Puig, un "home dialogant"

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha lamentat la mort de l'expresident de Nissan Motor Ibérica Juan Echevarría Puig, que ha definit com "un home dialogant i pou de coneixement", en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dimarts.
Echevarría s'ha mort aquest dimarts als 101 anys, i la patronal ha recordat que va rebre la seva Medalla d'Or el 2023 com a "empresari referent en el món econòmic català".
El directiu també va ser president, entre d'altres, de Mutua Universal, Fecsa, Cable i Televisió de Catalunya (Menta) o la Fundació Institut Guttmann.