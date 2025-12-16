Foment del Treball incorpora Equinix com a soci per reforçar l'ecosistema digital

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la consellera delegada d'Equinix a Espanya, Eulàlia Flo, han signat l'acord perquè l'empresa s'uneixi a la patronal com a sòcia, amb la finalitat de reforçar l'ecosistema digital.
En un comunicat aquest dimarts, la patronal ha explicat que l'objectiu és impulsar el desenvolupament de la infraestructura tecnològica i el potencial de Catalunya com a hub digital.
Les dues parts han subratllat la "importància estratègica de Barcelona" en l'impuls de noves connexions digitals i en l'atracció de projectes tecnològics d'alt valor afegit.
Sánchez Llibre ha assegurat que Equinix ajuda l'organització "a mirar cap al futur" i ha valorat l'experiència en infraestructures digitals.
Flo ha assenyalat el "compromís ferm" de l'empresa amb el creixement del sector digital a Catalunya i la voluntat de contribuir al fet que Barcelona es mantingui com un hub tecnològic del sud d'Europa.