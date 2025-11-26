Foment del Treball incorpora Aktios per "impulsar la transformació digital" i el talent

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Foment del Treball, David Tornos, i el CEO d'Aktios, Jesús Rodríguez, han signat un acord de col·laboració per "impulsar la transformació digital i el creixement del talent empresarial", informa la patronal aquest dimecres.
L'objectiu de l'acord és acompanyar les empreses catalanes "en la seva evolució digital i en la millora de la seva competitivitat".
Rodríguez ha explicat que la voluntat és aportar la seva experiència perquè les empreses puguin avançar en els seus projectes de transformació, i Tornos ha celebrat que el pacte els ajuda "a continuar oferint valor" als seus socis.