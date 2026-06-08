Foment del Treball impulsa la redacció d'un llibre blanc contra l'absentisme

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha impulsat la redacció d'un llibre blanc contra l'absentisme, amb el qual preveu establir un protocol de compareixences amb membres de la societat civil i la comunitat educativa, informa en un comunicat aquest dilluns.
La patronal ha explicat que l'absentisme és "un dels principals problemes que afronta l'empresa catalana i espanyola, i la societat en general".
Per a la seva redacció, l'organització ha configurat un grup d'experts que redactarà les propostes en format de llibre blanc per oferir solucions al problema.
Està previst que es duguin a terme compareixences amb membres de la societat civil i econòmica, del món associatiu i de l'educatiu per rebre propostes i impressions.
La voluntat del grup impulsor és poder presentar el llibre blanc a finals del setembre vinent.